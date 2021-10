Classes communicantes

Faute de gagner plus, dépensons moins... Voilà le nouvel adage populaire traduisant l'actuelle conjoncture on ne peut plus défavorable. Selon les chiffres publiés dernièrement par l'Insee, le déficit public a atteint 4,8 % du produit intérieur brut en 2012, plus que les 4,5 % prévus, et la dette n'est guère mieux lotie à 1 833,8 milliards d'euros, soit 90,2 % du PIB contre 89,9 % programmés…