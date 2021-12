Classe Prépa Talents ENPJJ : inscriptions ouvertes jusqu’au 15 janvier

Afin de diversifier les profils au sein de la haute fonction publique et de favoriser l’égalité des chances, 74 classes Prépas Talents du service public permettent aujourd’hui à des étudiants, sélectionnés sous conditions de ressources et de mérite, de bénéficier d’une préparation et d’un soutien leur permettant de réussir les concours de la fonction publique.

Optimisez vos chances de réussite grâce à la classe Prépa Talents

Fruit d’un partenariat entre la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’Université de Lille et l’ENPJJ, une classe Prépa Talents accueillera prochainement 35 élèves de toute la France pourpréparer principalement le concours de directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).La formation prépare également à d’autres concours de catégorie Ade la filière administrative, juridique, d’animation ou sociale.

Les directrices et directeurs de service de la PJJ assurent la mise en œuvre de la politique en faveur des mineurs et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire, ainsi que la conduite et la coordination d'actions de prévention et d'insertion. Ils sont chargés de la direction pédagogique et administrative des établissements et services du secteur public accueillant ces jeunes.

Rejoindre la classe Prépa Talents, c’est bénéficier d’un cadre de travail optimal et d’un soutien pour préparer sereinement le concours, dans un esprit de responsabilisation et d’entraide. Pour optimiser les chances de réussite des candidats, la classe Prépa Talents prévoit :