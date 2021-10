Claire de Bonnières rejoint CastaldiPartners

Claire de Bonnières a rejoint CastaldiPartners après une expérience d'avocate spécialisée en financements au sein d'Hogan Lovells et Willkie Farr et de responsable juridique inhouse d'Auchan Holding comme responsable des financements du groupe et de ses filiales étrangères.

Elle assiste principalement des entreprises et des investisseurs sur les aspects financements dans le cadre d'opérations M&A, de financements structurés, de financements immobiliers, d'opérations sur capital et de restructuration de dettes.

Les équipes du pôle Corporate M&A et Financement de CastaldiPartners sont leaders dans le cadre d'opérations cross-border entre la France et l'Italie.

A propos de CastaldiPartners



Fondé en 1996, le cabinet CastaldiPartners, qui dispose de bureaux à Paris, Lyon, Milan, Londres et Bruxelles, est un cabinet d'avocats international, qui assiste depuis plus de vingt ans les entreprises, majoritairement françaises et italiennes, dans leurs projets internationaux et dans la gestion de leurs conflits, en matière notamment de droit commercial, fusions-acquisitions, restructurations, droit de la distribution, droit européen, droit social et droit de la propriété intellectuelle.

Les avocats travaillent tous dans plusieurs langues et sont inscrits dans plusieurs barreaux.