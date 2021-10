CJD France : dynamiser la création d'emplois

Persuadés que les actes comptent plus que les concepts, Richard Thiriet et Laurent Bazin s’engagent, dans des deux ans qui viennent, à faire valoir les solutions concrètes élaborées en régions et en entreprises par l’ensemble des 4 500 Jeunes dirigeants adhérents du mouvement. La publication d’Osons diriger nos entreprises autrement, un guide pour dirigeants engagés, appuie les axes stratégiques de leur mandat. En donnant aux adhérents l’ambition de devenir les « créateurs d’oxygène » de la nouvelle économie, Richard Thiriet et Laurent Bazin, s’inscrivant dans la continuité, développent à leur manière les thématiques et les valeurs propres au mouvement.

En s’emparant des évolutions sociales, sociétales et économiques nées de l’avènement du digital en matière d’organisation des entreprises moins pyramidales et plus collaboratives, orientées vers la fonctionnalité et les réseaux, la nouvelle équipe du CJD France affirme que le numérique est un outil sans commune mesure pour mettre l’économie au service de l’homme.

Agé de 43 ans, Richard Thiriet vit à Nantes. Il est président du groupe CNI, expert depuis 40 ans dans le travail du métal et implanté à Montoir-de-Bretagne en Loire-Atlantique. En 2003, après des études à l’ESTP associées à un master Entrepreneuriat à HEC puis un passage chez Bouygues, Richard reprend la société CNI. A compter de 2010, l’entrepreneur étend ses activités par la création de nouvelles entreprises pour créer une synergie groupe.

Agé de 47 ans, Laurent Bazin vit à Lille. Il est expert comptable associé du cabinet Axis Experts Conseils qu’il a co créé en 2000. Après avoir décroché son diplôme, Laurent Bazin a passe huit années chez KPMG.