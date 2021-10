Citycake un concept qui n'est pas de la tarte !

Envie d’un macaron du Café Pouchkine et d’une tarte yuzu-vanille de chez Sadaharu Aoki ? Il suffit à l’utilisateur de passer commande sur Internet et les pâtisseries sont livrées rapidement chez lui ou chez un proche. A l’origine de ce projet inédit, deux jeunes diplômés de l’ESCP, Benjamin Chemla et Ralph Guyot-Jeannin. La naissance de l’idée ? Benjamin cherchait un cadeau pour l’anniversaire de sa mère, Ralph quant à lui se creusait la tête pour trouver une délicate attention pour sa copine.

Et pourquoi ne pas leur faire livrer par coursier un assortiment des meilleures pâtisseries de Paris ? Le concept de Citycake était né…