Citeo et Paris 2024 annoncent leur collaboration

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de Paris 2024 d’anticiper l’impact climatique et environnemental des Jeux et d’identifier toutes les solutions concrètes pour réduire l’empreinte des Jeux.Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et Citeo mettent en place un groupe de travail dont la mission s’articulera autour de quatre axes pour :

Faciliter la prévention à la source des déchets grâce à l’éco-conception.

Contribuer au réemploi et à la valorisation des contenants alimentaires utilisés pendant les Jeux.

Participer à l’amélioration de la collecte et du tri Hors Foyer.

Communiquer, mobiliser et sensibiliser sur les enjeux relatifs à l’économie circulaire.