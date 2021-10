Cité internationale universitaire : la Maison du Mexique rénovée

La France constitue aujourd’hui un partenaire privilégié du Mexique ayant accueilli près de 3 000 étudiants mexicains pour l’année universitaire 2013-2014. Cette rénovation de la Maison du Mexique confirme « une volonté commune de promouvoir la coopération universitaire entre les deux pays en favorisant la mobilité internationale et la mise à disposition d’hébergements de qualité ». La réhabilitation de la Maison du Mexique a été entreprise pour répondre aux besoins des étudiants. Les chambres sont plus confortables, les espaces de vie mieux adaptés. Ainsi des cuisines d’étage, véritables lieux de convivialité, ont été aménagées, et les salles de bain (sols, murs, équipements…) ont été rénovées.

Les circulations ont également été repensées. Le clos et le couvert ont été revus avec une réfection de la façade et de l’étanchéité de la charpente, la mise aux normes électriques, le changement des menuiseries, la mise à niveau des espaces verts et la rénovation complète des lieux de vie. Par ailleurs, la Maison du Mexique affirme une politique volontariste d’accueil des personnes à mobilité réduite avec la création de quatre chambres en rez-de-jardin, la mise en place d’une rampe d’accès et l’adaptation de l’ascenseur pour accéder facilement aux étages.