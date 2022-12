Cité de la Gastronomie Paris-Rungis : Pitch Immo aux commandes

Pitch Immo, marque du groupe Altarea, est le lauréat de l’appel à projet lancé en 2021 par le Syndicat mixte de la Cité de la Gastronomie Paris-Rungis. Le groupe et ses partenaires auront ainsi en charge la construction et la gestion de ce nouveau quartier, véritable fabrique de la gastronomie de demain, un lieu innovant et vivant qui fera rayonner l’excellence des métiers de la gastronomie française.

Doté d’une surface de plus de 53 000 m², dont 12 650 m² faisant l’objet d’une délégation de service publique accueillant atelier de formation, espaces muséographique et événementielle, la Cité de la Gastronomie Paris-Rungis devrait ouvrir ses portes pour 2027.

« Une vitrine du savoir-faire des professionnels »

« Nous sommes fiers d’avoir remporté ce projet ambitieux, coconstruit avec tout un écosystème d’exploitants et investisseurs leaders dans leur domaine. La Cité Internationale de la Gastronomie telle que nous la concevons se positionnera comme un lieu de rencontre, fédérateur, profondément humain, et une vitrine des savoir-faire des professionnels du secteur de la gastronomie française. A travers ses pavillons mettant à l’honneur les chefs et artisans de nos régions, son campus proposant des ateliers animés par les professionnels de chaque secteur, et ses nombreux évènements mettant en lumière les talents de la filière, la Cité s’imposera comme nouveau pôle d’excellence gastronomique. Elle permettra la transmission des savoir-faire entre les professionnels d’aujourd’hui et les nouvelles générations, et la valorisation de leurs talents auprès du grand public », a déclaré Alexis Moreau, directeur général de Pitch Immo.

Cinq espaces programmatiques

Située à proximité du Marché d’intérêt national (MIN) de Rungis et de l’aéroport d’Orly, la Cité de la Gastronomie Paris-Rungis sera accessible depuis Paris grâce au prolongement de la ligne 14 du métro. Ce lieu sera l’endroit idéal pour « incarner la gastronomie d’aujourd’hui et de demain sous tous ses aspects », du cycle du produit, depuis sa culture jusqu’à sa dégustation, en passant par la conception d’un menu et la transmission des savoir-faire. Ce futur endroit culturel, créatif et convivial s’articulera autour de cinq espaces programmatiques organisés autour d’une place centrale et reliés entre eux par un système de passerelles : le Cœur de la cité, le Campus de la cité, les Pavillons de la gastronomie, le Lab de la cité, et le Hub de la cité. Le site accueillera également un grand parc conçu comme un paysage agricole comprenant des micro-lieux d’usages et des grands espaces cultivés.