Cité Cap : un levier de développement pour les jeunes entreprises en Val-de-Marne

Emmanuel Frossard est le créateur de Candora, une entreprise située dans la zone franche de Chennevières-sur-Marne, qui fabrique et commercialise des parfums sur mesure. Cet entrepreneur, qui a démarré sa carrière dans de grands groupes, a rejoint le programme Cité Cap pour se former à son nouveau métier d’entrepreneur. Il explique : « Monter une entreprise, c’est très vite être confronté à une législation et une réglementation qu’on ne maîtrise pas. Les formations proposées par Cité Cap m’ont permis de gagner du temps et d’obtenir des réponses à des questions très concrètes ».

Dès 2013, les chefs d’entreprise du réseau suivront le programme de formation au management et à la stratégie d’entreprise conçu et animé par l'ESCP Europe. Dans le même temps, ils rencontreront leurs parrains, des dirigeants expérimentés qui les aideront dans le développement de leur activité. « Compléter ma formation par des échanges avec un parrain me semble très enrichissant. J’attends beaucoup de cette rencontre » ajoute-t-il.

Le programme Cité Cap, co-financé par la CCI Val-de-Marne, le FSE, l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations, vient de fêter un an. Son succès laisse espérer sa poursuite au-delà de 2013 avec l’intégration de 20 nouveaux dirigeants.