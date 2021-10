Citallios fait le choix d'inscrire sa raison d'être dans ses statuts

Face aux défis posés par les transitions démographique, numérique et environnementale, la SEM francilienne Citallios tallios (fruit de la fusion de 4 SEM d'aménagement des Hauts-de-Seine et des Yvelines) affirme son ambition au service des territoires et de ses parties prenantes : « Imaginer et construire un cadre de vie humain, sobre, durable, en assemblant les contributions nécessaires à la transformation des villes et des territoires avec tous et pour tous ».

« Avec cette raison d'être et son inscription dans les statuts de Citallios, nous faisons le choix de nous engager dans la durée aux côtés des collectivités et des opérateurs fonciers publics et privés, en agissant pour l'intérêt de tous dans le cadre d'une offre de solutions larges et agiles. Notre modèle, l'économie mixte, nous permet de conjuguer au mieux l'intérêt commun et la performance financière, avec une contribution dépassant la seule mesure économique », explique Maurice Sissoko, son directeur général.

Sa raison d'être, construite grâce à l'implication de l'ensemble de ses parties prenantes (administrateurs et collaborateurs) fin 2019, s'incarne au travers de quatre axes majeurs constituant la feuille de route de Citallios pour les quatre prochaines années :

• Aménager et construire la ville de manière responsable ;

• Renforcer et élargir l'offre de solutions aux élus et décideurs publics et privés ;

• Imaginer les villes et territoires du futur ;

• Être performant sur les dimensions financières et extra-financières (sociale, sociétale, et environnementale).