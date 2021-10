Cinquièmes Trophées Futur40

Ce taux est calculé sur l'analyse de quelque 500 valeurs par un jury de professionnels émanant d'Euronext, RSM International, Morningstar, Paris Europlace et la F2IC et en partenariat avec le magazine américain Forbes.

Récemment, l'association PME finance – Europe Entrepeneurs, qui réunit professionnels du financement des PME et ETI, dirigeants d'entreprise de croissance et porteurs de projets innovants, a décerné pour la cinquième année, à Paris, ses Trophées Futur40. Ils sont conçus pour mettre en lumière les entreprises susceptibles de rejoindre le CAC 40 de demain. Sous la houlette d'Olivia Grégoire, présidente de la commission spéciale PACTE et porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale, sept trophées ont récompensé à l'International Financial Forum de Paris Europlace les entreprises pour leurs parcours remarquables.

Quarante entreprises sélectionnées

Comme le précise Jean Rognetta, président de PME finance – Europe Entrepreneurs, « les trois comités de pilotage qui se sont tenus en juin et juillet nous ont permis d'identifier les entreprises cotées présentant les taux de croissance annuels moyens sur trois ans les plus forts. C'est sur cette base que les membres du jury ont délibéré pour identifier, au sein de ces 40 valeurs à la croissance remarquable, celles qui se sont distinguées dans leur catégorie respective. »

Parmi les 40 entreprises récompensées, les membres des comités de pilotage du Futur40 ont ainsi choisi de mettre à l'honneur les entreprises les plus dynamiques dans les différentes catégories :

• Prix de l'entrepreneuriat féminin : EOS Imaging

• Prix de l'ETI : Solutions 30

• Prix du scale-up : Visiativ

• Prix de la PME : Kerlink

• Prix de l'entreprise de technologie : Prodways Group

• Prix de l'entreprise de la santé : Median Technologies

A la lumière de ses performances, le jury a également décidé de décerner un prix spécial au Groupe Ipsen, dont la capitalisation boursière le distingue d'ores et déjà de l'ensemble des lauréats du Futur40 2018.

Ces trophées permettent de donner un coup de projecteur sur ces parcours économiques et financiers les plus remarquables. Les lauréats de cette cinquième année pourront inspirer des entrepreneurs à la recherche des sommets.