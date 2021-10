Cinq lauréats au concours Made in 92

Le concours « Made in 92 » a pour ambition de promouvoir l'entrepreneuriat et de mettre en avant les jeunes entreprises dont le potentiel mérite d'être valorisé.

130 candidats s'y sont présentés, gage de leur intérêt pour cette initiative, mais aussi de la vitalité et de l'attractivité des Hauts-de-Seine.

Made in 92 est soutenu par l'Union européenne, la Région Île-de-France ainsi que de nombreux acteurs de l'entrepreneuriat : Chambre des notaires des Hauts-de-Seine, l'Ordre des experts-comptables d'Île-de-France, la Société Générale, le barreau des Hauts-de-Seine et Zagatub, (l'incubateur de Butagaz). Ces derniers ont ainsi financé avec la CCI 92 les dotations et ont sélectionné les 20 finalistes et les 5 lauréats.

Le concours prévoyait 4 prix, mais la grande qualité des projets a rendu la sélection difficile et cinq lauréats ont finalement été récompensés :

Prix de la meilleure équipe : Medhi Sakaly, société World Gaming Federation

Implantée à Boulogne-Billancourt, la société WGF développe une plateforme sociale pour les 2 milliards de joueurs de jeu vidéo et des services de big data pour les marques.

Lot : chèque d'un montant de 3000 euros.

Prix de la meilleure levée de fonds : Nicolas Duvaut, société K-Ryole

Implantée à Chatenay-Malabry, K-Ryole conçoit, développe et assemble des remorques électriques intelligentes pour vélo.

Lot : chèque d'un montant de 3000 euros.

1er Prix Coup de Cœur : David Gallegari, société In sun we trust

Implantée à Nanterre, ISWT permet d'estimer le potentiel de sa toiture pour l'énergie solaire, et de faire réaliser le projet par les meilleurs installateurs locaux.

Lot : chèque d'un montant de 3000 euros.

2e Prix Coup de Cœur : Mathilde Leroy, société Kazoart

Implantée à Châtillon, Kazoart est une marketplace qui permet d'acheter à prix abordable, des œuvres d'art originales en direct des ateliers d'artistes.

Lot : bon d'achat en communication d'une valeur de 3000 euros

Prix d'excellence : Jean-Baptiste Maillant, société Wing

Implantée à Puteaux, Wing permet aux commerçants de se lancer facilement sur internet en collectant, emballant et expédiant les produits qu'ils vendent en ligne.

Lot : chèque d'un montant de 8000 euros.

Lors de cette rencontre conviviale, les invités ont pu mesurer les perspectives prometteuses des finalistes et des lauréats et comprendre pourquoi leur activité, leurs produits et services innovants représentaient un défi pour les secteurs d'activité et les modèles économiques traditionnels.

La révolution numérique est en cours. Les entreprises qui se lancent aujourd'hui intègrent souvent ces nouveaux outils dans leurs modèles de développement. Reste à sensibiliser et à mobiliser tous les secteurs économiques.

La nouvelle mandature de la CCI Hauts-de-Seine qui s'est installée le 22 novembre dernier et son président Patrick Ponthier sont déterminés à accompagner les entreprises dans leur évolution digitale.