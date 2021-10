Depuis 14 ans déjà, le Forum des images, qui a célébré Paris l’an passé, prend ses quartiers d’été et profite des nuits douces du mois d’août pour faire son Cinéma au clair de lune. Ainsi plusieurs squares, places et autres parcs deviennent une salle de projection à ciel ouvert le temps d’une nuit (à partir de 21h30).

Chaque été, le Forum des images propose gratuitement une sélection d’une dizaine de films très différents, des classiques, des films de jeunes réalisateurs et des chef-d’œuvres, pour la plupart issus de sa collection parisienne. Et comme chaque année, seront investis des lieux emblématiques de Paris comme la Butte Montmartre (Du rififi chez les hommes) la pelousde de Reuilly (Madame de...), esplanade des Invalides (On connaît la chanson), la Place des fêtes (Une vie de chat) ou encore le parc André-Citroën (Les Aventuriers).