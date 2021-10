Chute des embauches en CDI

Tirées à la baisse par ce repli du CDI, les embauches en contrats de plus d'un mois, hors intérim, ont ainsi diminué de 2% au 4ème trimestre 2012 et de 6,7% sur un an.

En revanche, entre octobre et décembre, les déclarations d'embauche en CDD courts de moins d'un mois continuent de croître (+3,2%, après +1,7% au trimestre précédent).

Au 4ème trimestre 2012, la baisse des déclarations d'embauche de plus d'un mois est plus marquée dans les entreprises de 20 salariés ou plus (-3%), en raison là encore de la baisse des embauches en CDI (-4,1%).

Durant cette même période, le repli de ces embauches de plus d'un mois est plus sensible dans l'industrie (-5%, contre -1,7% dans le BTP et -1,9% dans le tertiaire).

Sur un an, les embauches de plus d'un mois se réduisent dans la quasi-totalité des régions : seuls la Corse, le Limousin et la Guyane affichent une stabilisation.