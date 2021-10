Chute de 26,4 % des crédits immobiliers en 2012

Le total des prêts à l'habitat accordés en 2012 se situe entre 117,5 et 120,5 milliards d'euros, a indiqué Michel Mouillart, professeur d'économie à l'Université Paris-Ouest et auteur de l'étude. Le montant exact n'est pas encore arrêté, certaines opérations pouvant être considérées comme finalisées en 2013 et non en 2012, a-t-il expliqué. Après un premier semestre calamiteux (-33,1 %), la production (de crédits immobiliers) ne s'est pas ressaisie, mis à part en octobre et novembre, relève l'étude, malgré la baisse continue du niveau des taux d'intérêt.

Le taux moyen a ainsi atteint le plus bas niveau de l'histoire en décembre, à 3,22 %. Selon les données publiées par l'Observatoire, il aurait même continué à baisser durant les premières semaines de 2013, pour s'afficher à 3,19 %. Sur l'ensemble de 2012, 79,2 % des prêts ont été accordés à un taux inférieur ou égal à 4 %, contre seulement 60,7 % en 2011.