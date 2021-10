CHSCT et dialogue social

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est certainement l’instance représentative du personnel qui fait le plus parler d’elle ces derniers temps.

Le CHSCT a pour mission de « contribuer à l’amélioration des conditions de travail ». Dans une entreprise, le sujet peut être sans limite. C’est sans doute une des raisons pour laquelle employeurs et élus peuvent rencontrer des difficultés dans la gestion au quotidien de cette instance. Du fait de l’absence de précisions législatives, les incompréhensions mutuelles de ce que veut dire « conditions de travail » aboutissent parfois devant le juge, qui apporte des solutions souvent imprévues aux contentieux.

Ce livre a pour ambition d’être non seulement un outil pratique, avec des réponses concrètes aux questions régulièrement posées par les acteurs, mais aussi un outil de réflexion sur la nécessité d’une nouvelle régulation dans les entreprises, par la concertation et le dialogue social. L’analyse développée ici est basée sur les échanges de l’auteure avec des élus et présidents de CHSCT, des juristes et des directeurs des relations sociales.