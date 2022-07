Christophe Soulard à la tête de la Cour de cassation

Il succède à Chantal Arens, la deuxième femme à avoir occupé ce poste, partie à la retraite fin juin. Grand juriste reconnu, Christophe Soulard était depuis 2017 président de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il a été installé à la tête de la juridiction suprême en présence de la Première ministre, du garde des Sceaux et de nombreuses personnalités politiques et judiciaires et universitaires.





Dans son discours, Christophe Soulard a mis l'accent sur la période de « défiance accrue » envers les institutions et la « double crise de confiance » à l'égard de la justice. Pour lui, « elle se manifeste d'abord chez les justiciables qui lui reprochent d'être lente, opaque et imprévisible. Mais la défiance s'exprime également au sein du personnel politique, dont certains membres déplorent une judiciarisation de la vie publique, voire opposent la démocratie au droit ». « S'agissant de la justice, on n'est pas loin de l'anathème du gouvernement des juges », a également déclaré le Premier président.