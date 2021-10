Christiane Taubira envoie une mission à la prison de Nouméa

Mme Imbert-Quaretta, accompagnée de Frédéric Desportes, avocat général à la Cour de Cassation, et de Laurent Ridel, directeur interrégional des services pénitentiaires, est à Nouméa jusqu’au 6 octobre, a précisé le ministère. Elle doit remettre son rapport à la garde des Sceaux le 15 novembre. Sur place, "elle doit rencontrer l'ensemble des acteurs locaux concernés, procédera à un examen complet de la situation locale (...) afin de proposer toutes les améliorations qu'elle jugera utiles en terme d'immobilier et d'organisation".



Mme Taubira avait annoncé le 6 août dans les Nouvelles Calédoniennes qu'elle envisageait l'envoi de cette mission à la prison, théâtre d'un début de mutinerie deux jours plus tôt et dont les conditions d'insalubrité et de surpopulation sont régulièrement dénoncées. Elle avait précisé que cette mission ne serait "pas uniquement centrée sur la question pénitentiaire", mais visait aussi à "avoir des éléments sur le fonctionnement de la justice en Nouvelle-Calédonie".



Cette mission vise à préparer "le long terme, mais l'urgence est le maintien d'un programme immobilier de 80 places supplémentaires livrées en 2014" à la prison de Nouméa, appelée Camp Est, avait-elle ajouté. Reçus en juillet par Mme Taubira, les deux nouveaux députés calédoniens l'avaient alertée sur la situation "explosive" dans cette prison datant du XIX e siècle



Fin. 2011, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue, avait jugé la situation de cet établissement "gravissime". Dans un rapport, il avait signalé les rats, les cafards, les sols crasseux et la chaleur insupportable dans les cellules, dont certaines abritent six détenus dans 12 m 2 . Le dossier de la réfection du Camp Est piétine depuis plusieurs années à la suite de différends entre l'État et la mairie de Nouméa.