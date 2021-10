Christian Favier en charge de l'EPA Orly Rungis - Seine Amont

Celui qui est également président du Conseil départemental du Val-de-Marne, depuis 2001, et sénateur du Val-de-Marne depuis 2008, succède à Laurent Garnier, précédemment vice-président en charge de l’aménagement au Conseil général du Val-de-Marne, qui ne se représentait pas aux élections de mars dernier, et président de l’EPA Orly Rungis – Seine Amont depuis 2011.

Comme le précise Christian Favier : « En prenant la présidence de l'EPA ORSA, je mesure la responsabilité, qui m'est confiée pour la deuxième fois, à un moment particulier dans la vie de notre établissement. Nous avons tous conscience des enjeux et des atouts de notre territoire. Il nous faut maintenant rassembler toutes nos énergies et assurer les moyens indispensables à l’engagement et à la réalisation de nos projets sur ces sites complexes qui ont besoin de l’investissement des puissances publiques pour déployer tout leur potentiel. C’est ce défi essentiel pour l’avenir du sud de la métropole qu’il nous faut relever. »

Abraham Johnson, deuxième vice-président du Conseil départemental du Val-de-Marne, chargé du développement économique et des affaires européennes, a également été élu au conseil d’administration.