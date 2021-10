Chômage : baisse de 0,4 % de demandeurs d'emploi au premier trimestre

Confirmant les propos enthousiastes de la ministre du Travail Elisabeth Borne, qui s'est réjouie du fait que « les aides massives ont permis de contenir le chômage, qui a augmenté de 8 % l'année dernière et de plus de 25 % lors de la crise de 2008 », les chiffres dévoilés le 27 avril dernier par la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), révèlent qu'en moyenne au premier trimestre 2021, en France (hors Mayotte), le nombre de demandeurs d'emploi s'élève à 3 800 700 pour la catégorie A, diminuant ainsi de 0,4 % sur le trimestre. Pour les catégories A, B, C ce nombre, qui s'établit à 6 012 600, est stable sur ce trimestre et croît de 4,7 % sur un an.

En France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s'établit à 5 716 900, dont 3 560 600 personnes sans emploi (catégorie A) et 2 156 300 exerçant une activité réduite (catégories B, C). Toujours en métropole, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a baissé de 0,3 % (-12 200) ce trimestre et augmenté de 6,8 % sur un an. Le nombre de personnes exerçant une activité réduite courte (catégorie B) a augmenté de 0,4 % par rapport au trimestre précédent et sur la même période celui des personnes en activité réduite longue (catégorie C) a augmenté de 1 %. Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C reste stable sur ce trimestre, atteignant 4 700, et croît de 4,9 % sur un an.

Enfin, sur ce premier trimestre, parmi les 675 900 personnes inscrites à Pôle emploi et non tenues de rechercher un emploi, celles non immédiatement disponibles et sans emploi (catégorie D) ont augmenté de 5,5 % et celles pourvues d'un emploi (catégorie E) de 2,8 %.