Chômage : -5 % au premier trimestre 2022 selon le dernier bilan de la Dares

Selon les derniers chiffres du chômage de la direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques (Dares), au 1er trimestre 2022 en France métropolitaine, en moyenne, près de 5,2 millions de personnes sont inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B et C).

Le nombre de demandeurs d’emplois de catégorie A inscrits à Pôle Emploi, donc sans aucune activité, a reculé de 5,3 % sur cette période, par rapport au trimestre précédent, et de 16,5 % sur un an, pour s’établir à environ 2,9 millions de chômeurs. En incluant les départements-régions d'outre-mer mais hors Mayotte, le nombre de demandeurs d'emploi s'élève à 3,2 millions pour la catégorie A, soit une diminution de 5 % sur le premier trimestre 2022 et de 15,7 % sur un an, confirmant une décrue, pour l’instant constante, du chômage en France.

Louis Coulon, co-fondateur de CleverConnect, éditeur français de logiciel spécialisé dans le recrutement, commente : « Ces chiffres plutôt encourageants confirment bien la reprise économique observée en France depuis l’été 2021. Sur l’année dernière, on comptabilise ainsi près de 650 000 créations de postes dans le privé, en hausse de 3%. Mais cette reprise s’associe malheureusement à de très fortes difficultés de recrutement. En effet, les entreprises de plusieurs secteurs économiques font actuellement face à une importante pénurie de main d'œuvre, notamment liée aux nombreuses reconversions intervenues suite aux restrictions d’activité liées à la pandémie. En première ligne, l’hôtellerie restauration peine ainsi particulièrement à suivre ce mouvement de reprise globale ».

« Par ailleurs, les attentes des candidats ont, elles aussi, fortement changé. Ils se montrent de plus en plus exigeants quant aux conditions de travail et à l’expérience de candidature qui leur sera proposée. Une exigence qui est donc devenue un véritable enjeu d’attractivité pour les entreprises, notamment dans ce contexte de très forte tension de recrutement. Cela s’annonce déjà comme un véritable défi pour les équipes de recrutement, dans les prochains mois », conclut-il.

Zoom sur les demandeurs d’emploi en catégorie A

Les inscrits à pôle emploi sans aucune activité ont diminué en moyenne de 5,6 % chez les hommes sur le premier trimestre 2022, et de 17,4 % sur un an, contre respectivement -4,9 % et -15,5 % chez les femmes. S’agissant de la classe d’âge des demandeurs d’emploi en catégorie A, la plus forte baisse est observée chez les moins de 25 ans, avec -10,8 % sur le trimestre et -25,4 % sur un an, contre -4,9 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans, et -17 % sur un an, et -3,4 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (-10,8 % sur un an).

Augmentation des demandeurs en activité réduite

Tendance inverse, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie B (activité réduite courte) et en catégorie C (activité réduite longue) a augmenté de 0,6 % au premier trismestre, soit +4,7 % sur un an. Dans le détail, en France métropolitaine, le nombre d’inscrits en catégorie B a augmenté de 2,1 %, et de +2,6 % sur un an, et celui des demandeurs d'emploi en catégorie C reste stable, avec une augmentation de 5,7 % sur un an.