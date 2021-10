Chiffres clés de la région Île-de-France

Son PIB représente 31 % de la richesse nationale et près de 5 % du PIB de l’Union européenne, devant le Grand Londres et la Lombardie sa forte tradition industrielle se caractérise par un tissu dense de PME/PMI et un large éventail d’activités. Elle rassemble une forte densité d’entreprises technologiques (grands groupes, PME, startups), des pôles de compétitivité de réputation internationale et une des plus fortes concentrations scientifiques et technologiques en Europe premier bassin d’emploi européen, sa main-d’œuvre est hautement qualifiée : 34 % des cadres français.

L’Île-de-France rassemble 23 % des universités françaises et un cinquième des écoles d’ingénieurs (hors universités) et des écoles de commerce pour renforcer son attractivité, la région s’est dotée d’infrastructures de premier plan. Le « hub » aérien de Paris est le premier d’Europe continentale : la plupart des grandes métropoles européennes sont accessibles en moins de deux heures de vol.

Avec 70 ports répartis sur 500 km de voies navigables, la région est également la deuxième plate-forme fluviale d’Europe. Ports de Paris est le premier port intérieur du monde dans le domaine du tourisme avec une flotte de plus de 110 bateaux et plus de 7 millions de passagers transportés en 2012 ses réseaux de communication à haut débit permettent aux entreprises de bénéficier de conditions technologiques très favorables à leur essor enfin, l’Île-de-France, et plus particulièrement Paris, ville d’art, d’histoire et de culture, restent très attractifs pour les touristes internationaux.

Elle est, depuis plusieurs années, la première région touristique mondiale. En outre, avec plus de 600 000 m2 d’espaces d’exposition, Paris se situe au premier rang européen pour le nombre d’exposants accueillis et au deuxième, derrière Milan, pour le nombre de visiteurs sur les salons de dimension internationale.