Chiffres clés 2020 de l'Île-de-France

Ces Chiffres-Clés 2020 montrent une nouvelle fois que la Région a de nombreux atouts. Sa superficie représente 2 % du territoire national, mais son PIB atteint quelque 31 % de la richesse nationale et près de 4,6 % du PIB de l'Union européenne. L'Île-de-France confirme sa forte tradition industrielle et l'importante densité de son tissu de PME/PMI, représentant un large éventail d'activités. Elle rassemble, par ailleurs, de nombreuses entreprises technologiques – grands groupes, ETI, PME et start-up –, des pôles de compétitivité de réputation internationale et l'une des plus fortes concentrations scientifiques et technologiques en Europe.

Une main d'œuvre hautement qualifiée

Premier bassin d'emploi européen, l'Île-de-France dispose d'une main-d'œuvre est hautement qualifiée, avec notamment 34 % des cadres français. La Région rassemble d'autre part 23 % des universités françaises, 25 % des écoles d'ingénieurs et 22 % des écoles de commerce. Pour renforcer son attractivité, elle s'est dotée d'infrastructures de premier plan. Le “hub” aérien de Paris est le premier d'Europe continentale. Avec 70 ports et six plateformes multimodales répartis sur 500 km de voies navigables, l'Île-de-France est également la deuxième plateforme fluviale européenne. Ports de Paris est ainsi le premier “port intérieur” du monde dans le domaine du tourisme, avec 39 escales publiques et quelque 7,5 millions de passagers transportés en 2018 dans la capitale. Dans le secteur du numérique, ses réseaux de communication “haut débit” permettent aux entreprises de bénéficier de conditions technologiques très favorables.

“Numéro un” des foires et salons

Avant la crise sanitaire, l'Île-de-France était depuis plusieurs années, la première région touristique mondiale. En outre, avec ses 700 000 m2 d'espaces d'exposition, la capitale se situait au premier rang européen sur tous les critères : nombre de salons accueillis, nombre d'exposants et nombre de visiteurs pour les salons de plus de 200 exposants.

Sur le marché́ mondial des salons de plus de 500 exposants, Paris était au premier rang en termes de nombre d'événements et de nombre de visiteurs et au cinquième rang en termes de nombre d'exposants. Avant l'offensive du Covid-19, la capitale était ainsi la deuxième ville au monde accueillant le plus de congrès. Le “Paris Convention Centre” et ses 72 000 m2, inauguré en 2017 porte de Versailles, est le plus grand centre de congrès européen, avec une capacité de 35 000 personnes.