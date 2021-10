Cheuvreux poursuit son développement et nomme de nouveaux notaires associés

Au sein de l'équipe Développement Immobilier et promotion immobilière, Emilie Bonnamas-Bertucat, Arnaud Cathala, Anne Le Maître, Séverine Lebovici, Raphaël Leonetti (également responsable du Lab Cheuvreux) et François Maubert continueront d'accompagner les clients (collectivités publiques, opérateurs fonciers, aménageurs, promoteurs et investisseurs) sur l'ensemble de leurs projets d'aménagement ou immobiliers.

Expert du droit immobilier, tant le domaine de la construction que dans le domaine de la gestion immobilière, civiliste reconnu, Jean-Luc Tixier apporte à l'étude une expérience de plus de 30 ans dans l'ensemble de ces domaines et élargis le champ des expertises de Cheuvreux en immobilier.

Estelle Arakelian et Jean-Jacques Sainz, au sein de l'équipe Investissement et Arbitrage, accompagneront les foncières, les compagnies d'assurances, les fonds, investisseurs ou institutionnels dans la réalisation de leur stratégie immobilière.

Au sein de l'équipe Patrimoine, Marie Choplin-Texier et Karine Marquez accompagneront leur clientèle (familles, particuliers, entrepreneurs et professions libérales), sur tous les aspects du droit patrimonial national et international, du conseil sur la stratégie à mettre en place jusqu'à la rédaction des actes.

Céline Galy-Carcenac de l'équipe Immobilier Résidentiel, suivra l'ensemble des projets des clients, particuliers et investisseurs privés, en matière de logements mais aussi de bureaux, locaux commerciaux et d'activité.

« Nous nous réjouissions de voir l'équipe d'associés grandir avec l'intégration de Notaires avec lesquels nous travaillons depuis de longues années. Cheuvreux cultive depuis toujours des valeurs de partage et de transmission, et ces nominations démontrent une nouvelle fois la confiance que nous accordons à nos collaborateurs et les évolutions possibles au sein de notre Groupe », commente Murielle Gamet, présidente de Cheuvreux.