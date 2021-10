Cheuvreux : arrivée de Jean-Luc Tixier en qualité de Notaire Associé

Spécialiste reconnu du droit immobilier, Jean-Luc Tixier a rejoint Cheuvreux le 12 octobre en tant que notaire associé, dès sa nomination par la Chancellerie. Après avoir exercé en qualité d'avocat associé au sein de CMS Francis Lefevre Avocats depuis 1994, Jean-Luc Tixier, qui a débuté sa carrière dans le notariat, renforce aujourd'hui les équipes de Cheuvreux sur l'ensemble des domaines d'expertise de l'Etude. Il interviendra plus particulièrement sur les problématiques juridiques liées au développement immobilier et aux montages immobiliers complexes.

« Une nouvelle page de ma carrière s'ouvre aujourd'hui, je connais bien Cheuvreux et j'aurai plaisir à continuer de collaborer avec CMS Francis Lefebvre Avocats sur nos dossiers communs. », a commenté Jean-Luc Tixier. « Nous travaillons en partenariat étroit avec Jean-Luc Tixier depuis plus de douze années et nos expertises se complètent toujours sur de nombreux montages juridiques en développement immobilier. Jean-Luc Tixier renforcera les compétences de Cheuvreux sur l'ensemble des questions de droit immobilier de nos clients et sera un nouvel expert sur lequel nos juristes pourront s'appuyer. », a précisé Murielle Gamet, présidente de Cheuvreux.

Biographie

Jean-Luc Tixier a obtenu le diplôme de notaire en 1986 alors qu'il avait déjà rejoint CMS Francis Lefebvre Avocats en 1984 à l'issue de trois années au sein de l'étude Lacourte. En 1994 il a été coopté associé et soutenu sa thèse de doctorat puis a été membre du Conseil de surveillance de CMS Francis Lefebvre Avocats de juin 2015 à juin 2020.

Spécialiste du droit immobilier, il dispose d'une expertise reconnue dans le domaine des baux, notamment des baux constitutifs de droits réels (il a à ce titre participé à l'élaboration d'une proposition de réforme des droits réels).

Il intervient (conseil, rédaction d'actes et contentieux) en avant-contrats et contrats immobiliers, promotion immobilière, VEFA et construction, copropriété et volumétrie ainsi qu'en matière de baux commerciaux et BEFA. Spécialiste reconnu des baux emphytéotiques et à construction, il est également chargé d'enseignement dans le Master 2 Droit immobilier de l'Université Paris I - Panthéon-Sorbonne depuis 1985 (Droit de la construction et des opérations immobilières, Droit des baux commerciaux et Droit des baux à construction et emphytéotiques).

Principales publications