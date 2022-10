Châtenay-Malabry : Le gymnase Jules Verne fait peau neuve

Georges Siffredi, président du Département des Hauts-de-Seine, Carl Segaud, maire de Châtenay-Malabry et Sylvie Boëzennec, adjointe au maire aux Sports ont inauguré, samedi 1er octobre, le gymnase Jules Verne. Cet équipement sportif a subi une rénovation lourde qui va permettre une pratique plus confortable et un accès simplifié aux personnes à mobilité réduite.

1 million financé par les Hauts-de-Seine

Ces travaux ont consisté à une rénovation totale de l’isolation thermique du bâtiment, à la reprise complète de la salle omnisports ainsi qu’à une modernisation des vestiaires et des aménagements d’accessibilité. Le Département des Hauts-de-Seine a participé aux financements de la rénovation à hauteur de 1 million d’euros dans le cadre du contrat de développement Département-Ville.