Chatain & Associés annonce la nomination de trois Of Counsels

Ces nominations qui s'inscrivent dans une stratégie de développement témoignent de la volonté du cabinet d'affirmer sa place de leader dans ses domaines d'expertises : le contentieux commercial, les risques industriels, la responsabilité civile et le droit des assurances. Comme le souligne Antoine Chatain, « Nous sommes ravis de ces trois nominations. Thomas, Dominique et Jean-Yves travaillent au cabinet depuis des années. Leurs nominations révèlent leur compétence et engagement au sein du cabinet, et s'inscrivent dans la continuité de nos perspectives de développement. »

Thomas de Boysson, 34 ans, dispose d'une expérience significative dans divers services de gestion de sinistres d'une grande compagnie d'assurances.

Il intervient depuis six ans aux côtés d'Antoine Chatain en matière de contentieux de la responsabilité et des assurances, principalement dans les secteurs de la responsabilité civile professionnelle, du risque informatique, du risque industriel, des produits défectueux et de la construction. Titulaire d'un Master II de l'Institut des assurances de Bordeaux, il a prêté serment en 2011.

Dominique Ham, 37 ans, exerce une activité contentieuse et s'est spécialisé en contentieux de la responsabilité et des assurances, principalement dans les secteurs de la responsabilité civile professionnelle, du risque informatique, du risque industriel, des produits défectueux et de la construction. Titulaire d'un Master II en droit pénal et sciences criminelles de l'Université Paris II (Panthéon-Assas), il a prêté serment en 2008 et intégré le cabinet Chatain & Associés en février 2010, où il exerce principalement aux côtés d'Antoine Chatain.

Jean-Yves Demay-Pajot, 31 ans, exerce principalement avec Antoine Chatain dans le cadre de contentieux commerciaux complexes, ainsi qu'à l'occasion de litiges liés au droit des sociétés (i.e., conflits entre actionnaires, contentieux haut de bilan, contentieux post-acquisitions).

Il a également développé une expertise en procédures collectives et restructuring, qui le conduit à intervenir principalement aux côtés de dirigeants, associés et débiteurs, au stade de la prévention des difficultés de leurs entreprises, ainsi que dans le règlement judiciaire de celles-ci. Il est titulaire d'un Master II en arbitrage et commerce international de la Faculté de droit de Versailles et a prêté serment en 2010. Il travaille au sein du cabinet Chatain & Associés depuis six ans et demi. Il est membre des associations Droit & Commerce et Droit & Procédure.