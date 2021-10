Charte sociale des JO Paris 2024

La Charte sociale Paris 2024 a pour objectif de déterminer et de promouvoir les engagements sociaux visant à laisser un héritage social fort à l'action du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojo) et de la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) dans une démarche de développement humain et durable.

Les engagements de la présente charte doivent constituer une référence en matière sociale quant à l'implication du Cojo, de la Solideo, des entreprises et collectivités mobilisées dans le cadre de la préparation et de l'organisation des Jeux 2024. Ces engagements feront l'objet d'un plan d'action opérationnel :

- mettre en place une gouvernance et un pilotage qui assurent l'exemplarité sociale des Jeux olympiques et paralympiques 2024.

- placer l'emploi de qualité et les conditions de travail des salariés au cœur de l'impact socio-économique des Jeux olympiques et paralympiques 2024.

- favoriser le développement des compétences et la sécurisation des parcours professionnels des salariés et des bénévoles engagés dans l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024.

- faire du sport, à travers l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024, le moteur d'un développement économique, social et solidaire.