Charlotte Roger, nouvelle recrue du cabinet PHPG

Le cabinet d'avocats intervenant en matière de contentieux, d'arbitrage et de médiation et reconnu pour son savoir-faire en matière de stratégie juridique et judiciaire, tant en France qu'à l'International, accueille un nouveau membre en ce début d'année 2019.

Spécialiste de l'assurance, de la construction et des risques industriels, Charlotte Roger intervient sur de nombreuses opérations complexes dans des secteurs industriels variés.

Du génie civil à la métallurgie, mais aussi des installations de traitement d'effluents, aux réseaux divers ou aux bâtiments et ouvrages d'art, Charlotte intervient pour des acteurs majeurs du domaine de la construction. La nouvelle recrue du cabinet PHPG est par ailleurs présidente de la Commission Banque et Assurance de l'ACE.

Fondé en Juillet 2007 par Jean-Marie Preel, Françoise Hacquet et Jean-Baptiste Payet-Godel, PHPG Avocats renforcent ainsi son secteur dédié aux risques industriels, au droit des assurances et de la construction.