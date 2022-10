Charles Lagnel rejoint 186 | Avocats en qualité d’associé

Charles Lagnel exerce son activité dans les domaines de la fiscalité, du private equity et des fusions-acquisitions.

Il assiste ses clients professionnels tout à la fois en matière fiscale et juridique, lors d’acquisitions, de levées de fonds ou de restructurations de groupes. Parmi eux figurent de nombreux professionnels de l’immobilier (foncières, promoteurs, fonds, marchands, administrateurs), des groupes industriels à forte valeur ajoutée, des groupes hôteliers et / ou spécialisés dans la restauration, des groupes de luxe, des écoles de premier plan ainsi que des start-up et des entreprises de la tech.

Il conseille également une clientèle française et internationale de particuliers, de family offices, de trustees et de banques privées dans l’élaboration et la mise en place de projets d’investissements, de stratégies patrimoniales ou de planification successorale.

Il accompagne enfin l’ensemble de ses clients dans le cadre de leurs contrôles et contentieux fiscaux, où son appréciation technique et son exigence sont appréciées.

Charles Lagnel est chargé d’enseignement à l’Université Paris II Panthéon-Assas en droit fiscal des affaires, depuis 2017. Il est membre de l’IACF (Institut des Avocats et Conseils Fiscaux).

Diane Delume, associée du Cabinet, se réjouit de cette intégration après avoir collaboré avec Charles pendant plusieurs années dans leur précédent Cabinet : « J’ai pu apprécier le dynamisme et les grandes qualités professionnelles de Charles au cours de nos années communes chez Kramer Levin. L’arrivée de Charles offre des perspectives de développement enthousiasmantes. En plus de renforcer les équipes Corporate et Immobilier, son expertise en fiscalité vient parfaire l’éventail de nos compétences. Une nouvelle occasion d’éprouver la synergie de nos pratiques ».

Le Cabinet réunit désormais sept associés à la tête d’une équipe d’une trentaine de personnes présents à Paris, Nantes et Londres.