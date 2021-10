Charles Cardon devient associé du cabinet Dechert et rejoint l'équipe Corporate/M&A

Il est chargé de conseiller des entreprises dans l'ensemble de leurs opérations stratégiques de marché de capitaux et de croissance externe, (fusions-acquisitions et partenariats, OPA/OPE amicales ou hostiles, cession de blocs, restructuration de dette cotée ou non). Il conseille également l'introduction en bourse des sociétés de portefeuille. Charles Cardon dispose en outre d'une expérience significative dans le secteur de l'énergie, du pétrole et de l'assurance.