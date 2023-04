“Chaque Canette Compte” lance la 1ère édition de son concours Virtual PixelCan

Depuis quelques années, le PixelCan, une œuvre participative dont chaque pixel de l’image est réalisé à partir de canettes consommées et collectées, est devenu un outil de sensibilisation incontournable des événements “Chaque Canette Compte”.

Au vu de son succès auprès du grand public, le programme de sensibilisation au tri et au recyclage des canettes “Chaque Canette Compte” propose désormais à chacun de créer leur propre fresque en pixels en participant au premier concours Virtual PixelCan. « Le principe est simple, il suffit aux participants de se rendre sur le site pixelcan.fr et de laisser libre cours à leur imagination et talent en créant une fresque soit pixel par pixel, soit à partir d’une image ! », explique l’organisation.

« L’objectif ici est d’aller toucher également le public sur les réseaux sociaux et ceux qui n’ont pas forcément la chance d’être sur les événements ou sur les lieux touristiques avec nous lors de nos actions de collectes en live ou lors du déploiement des PixelCan. Nous comptons sur la créativité des participants pour nous proposer une fresque portant le message de leur choix, dans laquelle Chaque Pixel Compte ! », précise Lucien Debever, directeur de “Chaque Canette Compte”.

La fresque gagnante « en vrai et en canettes »

“Ce concours est ouvert à toutes personnes sensibles au recyclage et à l’environnement et qui ont une fibre artistique !” Les participants ont jusqu'à fin avril pour réaliser leur création et tenter de remporter des consoles de jeux vidéo, mais aussi voir leur œuvre réalisée « en vrai et en canettes ». L’œuvre ayant reçu le plus de likes sera alors désignée gagnante et sera transposée en Pixelcan grandeur nature de 2 mètres de haut et 6 mètres de longueur. Elle sera présentée au public lors d’un grand événement à Marseille ou à Paris cette année. Le public présent sera alors invité à donner réellement vie à cette œuvre, en la composant grâce à des milliers de canettes peintes.