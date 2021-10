Chapter Zero France parrainé par 3 grands noms du secteur banque-assurance

« L'industrie des services financiers et assurantiels est un catalyseur pour la transition de l'économie. C'est significatif que nos trois premiers sponsors viennent de cette industrie. Nous sommes honorés d'avoir le soutien de personnalités engagées comme Jean Lemierre, Denis Kessler et Lorenzo Bini Smaghi pour nourrir la stratégie de l'association et faire rayonner l'initiative en la mettant au service de nos adhérents », indique Monica de Virgiliis, présidente de Chapter Zero France.

L'association Chapter Zero France est la représentation française de l'initiative « Climat et Gouvernance » (CGI) du Forum Economique Mondial, visant à accroître la mobilisation des Conseils d'administration sur les enjeux climatiques. L'ambition est de rassembler les administrateurs, quel que soit leur niveau de maturité sur la question, pour constituer une communauté de partage des meilleures pratiques.

La force de cette initiative est de créer une plateforme de dialogue entre administrateurs et experts à même d'accélérer l'efficacité collective. Le rôle des conseils est déterminant pour valider la mise en œuvre et l'opérationnalisation d'une stratégie de transition viable du modèle d'affaires des entreprises qu'ils supervisent, qu'elles soient cotées ou non.

Nombre d'entre eux s'interrogent sur le meilleur moyen d'encadrer ces risques et de tirer parti des opportunités que cette situation soulève. La mission confiée aux Chapters - un réseau international en développement déjà présent dans 20 pays – est de les appuyer dans leurs réflexions et leurs actions.

« De nombreux administrateurs de sociétés sont déjà mobilisés sur les enjeux du climat. L'initiative Chapter Zero, unique dans son approche, les aidera à renforcer leur compréhension technique, à se poser des questions structurantes et à jouer leur rôle autour de ces enjeux essentiels pour notre avenir collectif. Je suis ravi d'apporter mon parrainage à cette initiative importante », commente Jean Lemierre, président du Conseil d'administration de BNP Paribas.

« Je suis heureux de parrainer Chapter Zero France qui promeut la transition vers une économie une économie bas carbone. Protéger les personnes et les biens contre les catastrophes naturelles et encourager un développement durable, en particulier dans un contexte d'intensification du risque climatique et de multiplication des événements extrêmes, font partie intégrante de la mission de l'industrie de la (ré)assurance », soulgine Denis Kessler, PDG de SCOR.

« Les conseils d'administration doivent être armés pour comprendre les enjeux liés au changement de paradigme posé par le réchauffement climatique. Il est nécessaire qu'ils veillent à la construction des stratégies de transition vers l'objectif de l'Accord de Paris et à les rendre limpides pour les pourvoyeurs de capitaux. L'initiative de Chapter Zero France rejoint la volonté des administrateurs des sociétés de mieux appréhender les risques et les opportunités des enjeux de neutralité. En devenant parrain, j'apporte ma voix pour que cette transition s'opère de façon ordonnée », déclare quant à lui Lorenzo Bini Smaghi, président du Conseil d'administration de Société Générale, qui prendra la parole avec Jean Lemierre le 23 mars lors du Sommet Mondial de l'Initiative « Climat et Gouvernance » qui se déroulera du 23 au 26 mars prochains.