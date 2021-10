Chapeau la retraite !

La « socio-diversité » ne s’en plaindra d’ailleurs nullement. Le récent épisode mettant maladroitement en scène PSA et Philippe Varin fait à présent figure de provocation disproportionnée, décalée, même après son issue raisonnable. En temps de crise aiguë, les signaux prennent une importance capitale et quand ils confinent à un tel degré de surréalisme, leurs effets sont instantanément désastreux sur l’opinion publique. En l’occurrence, ils desservent surtout l’image des chefs d’entreprise, notamment des PME, extrêmement loin de cette caricature. Ces derniers sont au contraire dans le défi permanent, dans l’adaptation des stratégies et des objectifs sur des marchés de plus en plus mouvants, dans la modernisation incessante des méthodes et de l’outil de travail… Voilà la réalité quotidienne d’une grande partie de ce « patronat » accusé de pécher en matière d’auto-régulation. Le Gouvernement, troublé par l’affaire PSA, brandit même aujourd’hui l’épouvantail législatif, pour tenter de calmer le jeu… Comme le souligne Arnaud Montebourg, interrogé par Le Parisien/Aujourd’hui en France, « l’autodiscipline reste à démontrer puisqu’il fait la régulation par le scandale pour que les choses évoluent »…