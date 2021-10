ChangeNOW2021 : un appel à candidature pour aider la planète

Pour sa quatrième édition, l'initiative ChangeNOW ouvre les candidatures aux porteurs de projets à impact positif pour la planète qui constitueront la promotion 2021 du sommet. Une première phase de recrutement se déroulera du 7 septembre au 2 octobre 2020, suivant de deux autres, qui auront lieu jusqu'au 30 novembre. Les 250 solutions sélectionnées seront exposées au Grand Palais Éphémère, œuvre architecturale de 10 000 m2 érigée en plein cœur du Champ-de-Mars, les 9, 10 et 11 mars 2021. L'objectif est de faire rencontrer innovateurs et partenaires afin d'aider et d'accélérer le développement des premiers.

Critères de sélection

Tous les porteurs de solutions peuvent s'inscrire pour exposer durant ces trois jours, indépendamment de leur structure.

Les projets sont sélectionnés par l'équipe projets de ChangeNOW et des experts thématiques selon plusieurs critères :

Avoir un impact positif en adressant un ou plusieurs Objectifs de développement durable de l'ONU ou des indicateurs de performance d'impact précis ;

Être innovant et repenser les normes ;

Avoir un modèle d'entreprise viable, rentable ou en voie de rentabilité ;

Pouvoir se dupliquer à grande échelle ;

Pouvoir exposer un produit, une solution grandeur nature, une expérience immersive

Une considération toute particulière sera apportée pour les solutions ayant analysé leur cycle de vie du produit.

Deux programmes exclusifs

Dans un soucis d'accessibilité, deux programmes spécifiques sont proposés pour les petites et moyennes structures. Le premier est le Programme « Seeds of Change », à 990 euros, pour les startups et structures créées à partir de 2016 et réalisant moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires (CA).

Le second est le programme « Change Pioneers », à 2 600 euros, pour les startups et structures créées avant 2016 et réalisant moins de 10 millions d'euros de CA.

Pour les projets qui ne correspondent pas aux programmes et/ou souhaitent candidater sur des espaces plus grands, le tarif standard est de 1100 euros par m2.

Un évènement qui s'adapte à la crise sanitaire

Si l'importance du contact humain et des expériences immersives n'est plus à prouver, ChangeNOW adaptera cependant la quatrième édition de son sommet au contexte sanitaire actuel et se déroulera dans le plus grand respect des mesures sanitaires, tout en prévoyant des solutions digitales en cas de restrictions des déplacements et des rassemblements.

Les candidatures sont à adresser à l'adresse http://www.changenow-summit.com/exhibit/