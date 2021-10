CHANGENOW 2021 : un sommet multi-sites, physique et digital

La quatrième édition du sommet, qui se tiendra les 9, 10 et 11 mars 2021 au Grand-Palais Éphémère, s'étendra hors les murs, sur un axe allant de la Tour Eiffel à l'UNESCO, et renforcera l'accès digital au contenu de l'événement. Fédérer à grande échelle les acteurs du changement, tel est l'objectif de cette quatrième édition, dont la billetterie est désormais ouverte. Les porteurs de solutions sont invités à postuler à la deuxième phase de candidatures pour venir exposer dans la Nef du Grand-Palais Éphémère.

Démultiplier l'impact à Paris

Multi-sites, la quatrième édition du sommet se déroulera au Grand-Palais Éphémère et investira de nouveaux lieux, de La Tour Eiffel à L'UNESCO, tous mobilisés pour faire vivre Paris au rythme de l'impact. « La période que nous vivons nous rappelle combien nous sommes vulnérables face aux urgences environnementales, climatiques et sociales qui grandissent. En parallèle, les innovateurs continuent à développer les modèles résilients dont nous avons besoin. Chaque année compte, et l'écosystème a besoin de se rencontrer pour accélérer la transition ! En embarquant avec nous d'autres lieux emblématiques de Paris, nous voulons faire de ChangeNOW 2021 un moment fédérateur pour mettre l'impact positif sur le devant de la scène mondiale », soulignent Santiago Lefebvre, Rose-May Lucotte et Kevin Tayebaly les fondateurs de ChangeNOW.

Exposants, porteurs de solutions, investisseurs, grands groupes, collectivités et acteurs institutionnels ou bien encore speakers inspirants se réuniront à ChangeNOW. Parmi les premiers speakers annoncés figurent Alexandra Cousteau, co-fondatrice d'Ocean 2050 ; Carmen Hijosa, fondatrice d'Ananas Anam ; Célia Blauel, adjointe à la maire de Paris en charge de la prospective Paris 2030 et de la résilience ; Chad Frischmann, vice-président de Project Drawdown ; Daniel Epstein, fondateur d'Unreasonable ; Abul Kalam Azad, envoyé spécial du Climate Vulnerable Forum Presidency et du V20 Group of Finance Ministers ou encore Camille Etienne, co-fondatrice de Pensée Sauvage et porte-parole On Est Prêt.

Format hybride et nouvelles thématiques

ChangeNOW abordera de nouveaux sujets clés pour démultiplier son impact, qu'il s'agisse du sport, formidable levier accélérateur de transitions sociales et environnementales, de la santé, en tant que « one health » réunissant, de manière interconnectée, la santé des animaux, des humains et de l'environnement, ou encore la finance, les villes et l'art, thèmes déjà présents sur les précédentes éditions qui feront émerger de nouveaux sujets de débats.

En 2021, le sommet intégrera aussi des formats digitaux, avec un accès en ligne et des lives TV. Il sera ainsi possible d'assister depuis chez soi, partout dans le monde, à des prises de paroles de speakers inspirants, à des conférences ou prendre part à des ateliers participatifs. L'expérience sera au cœur de l'édition 2021, avec des expositions et ateliers immersifs comme La Galerie de l'Économie Circulaire, un pavillon dédié avec des objets issus de la circularité ou Sounds of Biodiversity, une expérience sonore en faveur de la protection de la biodiversité.

Deuxième phase de sélection des solutions innovantes

Tous les porteurs de solutions, quelle que soit leur structure (startups, PME, grands groupes, associations, etc.), peuvent s'inscrire, jusqu'au 31 octobre prochain, pour venir exposer à ChangeNOW pendant 3 jours. Au total, 250 projets seront sélectionnés.

Les critères de sélection restent les mêmes :

Avoir un impact positif en adressant un ou plusieurs Objectifs de Développement Durable de l'ONU ou des indicateurs de performance d'impact précis ;

Être innovant et repenser les normes ;

Avoir un modèle d'entreprise viable, rentable ou en voie de rentabilité ;

Pouvoir se dupliquer à grande échelle ;

Pouvoir exposer un produit, une solution grandeur nature, une expérience immersive

Les projets seront sélectionnés après la validation de l'équipe projets de ChangeNOW et des experts thématiques. Une considération particulière sera apportée pour les solutions ayant analysé leur cycle de vie du produit.

Pour postuler, rendez-vous à l'adresse : http://www.changenow.world/exhibit-pitch/.