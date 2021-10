Challenge écoles entrepreneurs 2014 : huit projets récompensés

Organisé avec le soutien de Dominique Restino, délégué du président de la CCI Paris Île-de-France en charge de la création, du développement et de la transmission des entreprises, le Challenge écoles entrepreneurs est l’un des piliers des actions de sensibilisation et de formation à la création d’entreprise menées auprès des apprentis. Innover, concevoir en équipe un business plan cohérent et ambitieux, convaincre… les participants ont exploré en quelques mois les nombreuses facettes de la création d’entreprise. Par exemple, pour l’équipe Valbiodec (CFA-UPMC), primée dans la catégorie « expert », l’aventure entrepreneuriale ne fait d’ailleurs que commencer puisqu’elle bénéficiera d’un accompagnement de six mois au sein d’Incuba’school, l’incubateur de la CCI Paris Île-de-France, pour concrétiser son projet de valorisation des bio-déchets.