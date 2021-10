CFPB : du coaching à distance pour les candidats aux formations en alternance

Dans le cadre de sa Campagne Alternance, qui vise à pourvoir les 500 postes en alternance que les banques d' Ile de France lui ont commandés pour la rentrée de septembre, le CFPB-Ecole supérieure de la banque propose jusqu'au mois de juin des sessions de coaching à distance pour les jeunes qui souhaiteraient se porter candidat.

Les coachs en ligne apporteront des conseils adaptés aux nouvelles méthodes de recrutement pratiquées par les entreprises bancaires pour assurer aux candidats une réussite aux entretiens en vue de décrocher une alternance te ainsi, proposer aux banques partenaires du CFPB des profils qui leur correspondent.

Comme l'explique deux coachs interviewées pour l'occasion, « Notre mission est d'accompagner les jeunes dans l'élaboration de leur CV, lettre de motivation et de les préparer à leurs entretiens d'embauche, car un entretien n'est pas une compétence apprise à l'école ». « Nous sommes également là pour leur dire qu'ils sont capables et qu'ils ont les qualités et les compétences pour réussir ! ».

Pur s'inscrire à une session, rendez-vous sur la page Candidat alternance du site du CFBP et réservez un créneau en accédant au planning des sessions.

Dernier conseil des coachs, être professionnel et adulte tout en restant naturel et souriant.