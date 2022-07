Cet été, grands travaux sur les autoroutes d'Île-de-France

Comme souvent, c'est durant l’été et les vacances que les dirigeants et travailleurs du réseau routier national non concédé (RRN) vont procéder aux grands travaux d’entretien des autoroutes et routes nationales d’Île-de-France. Un réseau gigantesque, composé de près 1 300 km d’autoroutes et routes nationales, mais aussi de 300 échangeurs, 25 tunnels, et de 1200 « ouvrages d’art » (ponts et viaducs) !

Ainsi, l’État va effectuer des travaux d’entretien, de réparation, de maintenance et de modernisation de ces infrastructures pendant la période estivale. Des chantiers mis en place afin de garantir la pérennité du réseau, mais également pour consolider les conditions de sécurité des usagers et des intervenants sur la route, développer les services à l’usager, comme améliorer l’intégration des routes à l’environnement.

Pourquoi l’été, période de départs et retours de vacances ?

Avec 25 chantiers, les usagers peuvent se demander pourquoi, à chaque période estivale, les travaux sont aussi nombreux. C’est en fait une question de meilleures conditions météorologiques, l’été étant la période la plus propice aux travaux. C’est également en été que la circulation est la plus faible. La réduction du nombre de voies est dès lors possible, afin d’effectuer des travaux sur une partie de la route, avec moins d’impacts significatifs sur les temps de déplacement, selon la Direction des routes d’Île-de-France (DiRIF).

Les travaux peuvent donc être organisés de manière plus efficace, avec des rendements plus élevés. Une telle solution permet souvent de raccourcir les délais de réalisation par rapport à celui qui est nécessaire, avec une organisation fractionnée par nuits de semaine.

39 millions d’euros investis

La DiRIF, composante de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT), gestionnaire du RRN d’Île-de-France, est d’autant plus mobilisée pour piloter la réalisation d’un programme conséquent. Ces 25 chantiers, conduits entre le début et la fin de l’été, représentent un montant total de 39 millions d’euros d’investissement. Ce coût qui contribue aussi à la relance de l’activité dans le secteur du BTP. Ce sont près de 44 km de chaussées qui seront rénovées, soit un tiers de plus qu’à l’été 2021. La moitié de travaux concernent la grande couronne et l’autre moitié, la petite.

Le total est le plus élevé depuis cinq ans. De manière générale, sur l’ensemble de l’année, deux fois plus de chaussées seront rénovées en 2022, comparativement à 2017. Plusieurs de ces travaux de rénovation de chaussées sont financés par l’État et la région Île-de-France dans le cadre d’un partenariat pour améliorer la qualité de service par l’innovation et l’expérimentation sur le réseau routier national non concédé (RRN) en Île-de-France. Sont concernées plusieurs chaussées de la Francilienne intérieure, ou les autoroutes A1, A6, ou A14.

Poursuite des travaux du contournement est de Roissy

Plusieurs autres chantiers sont d’importance. A commencer par le Contournement Est de Roissy (CER), qui consiste à réaliser 9 km d’autoroute à 2x2 voies (A104), 7 km de route départementale (RD212), et huit ouvrages de franchissement entre l’échangeur de Compans et l’échangeur de l’A1/A104 ! Des travaux d’envergure, qui permettront d’assurer la continuité de la Francilienne, de favoriser le développement économique du territoire, et d’améliorer l’accès à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle.

Autre aménagement clef, la construction d’une nouvelle passerelle sur le pont de Nogent, ou la rénovation des tunnels, notamment de 25 d’entre eux, longs de plus de 300 mètres. La DiRIF est le premier gestionnaire de France pour les tunnels routiers soumis à des règles de sécurité renforcées de type « Mont-Blanc ». À ce titre, elle est notamment chargée d’entretenir et de moderniser ces ouvrages, avec plusieurs opérations importantes, menées ou poursuivies pendant l’été, comme pour le réseau incendie dans le tunnel de La Défense, ou la modernisation des tunnels de Fresnes et Antony (autoroute A86).

Le détail des travaux est à retrouver sur le site de la DiRIF : https://www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/les-grands-travaux-de-l-ete-sur-les-autoroutes-et-a1534.html.