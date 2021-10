Cet automne, la Table du Huit se met en quatre

Le chef a voulu cet opus de saison « plein d’humour et de gaîté », en osant des assemblages nouveaux et inattendus. Dans les rangs des entrées, quelques têtes d’affiche paraissent, des Filets de maquereaux et chair de tourteau, rattes justes tièdes, aux Salpicons de homard – crème Dubarry, en passant par le Bar en carpaccio au yuzu et ficoïde, rémoulade de céleri. Les saveurs s’amusent également au coeur des plats avec un beau Lieu jaune rôti, mousseline de panais, haricots coco et coques en vinaigrette ; un Filet de canette et sa polenta aux figues ; un Château filet de bœuf aux blettes et champignons…

Pour une coda en fanfare, mention spéciale pour le Salers AOC affiné et flanqué de fruits et de confitures. Le fromage se fait si rare au restaurant… Tout chocolat, figues rôties et mousse au chocolat au lait prennent en charge le point d’orgue sucré.

Formule déjeuner « au fil de la semaine », avec des suggestions quotidiennes récurrentes. Le lundi, faux filet d’Aubrac, grenailles et champignons ; le mardi, rognons de veau à la moutarde de Meaux ; le mercredi, poitrine de cochon et sa fricassée de légumes…