Cession du Domaine de Grignon : le groupement Altarea remporte l'appel à projet

En ce sens, Altarea, avec ses filiales Histoire & Patrimoine et Cogedim et l'ensemble de ses partenaires privés et publics, portent pour ce lieu d'exception un projet ambitieux pour préserver l'identité du Domaine et l'ouvrir à de nouveaux usages pérennes et innovants en adéquation avec les souhaits des différents acteurs du territoire yvelinois.

« Le Domaine de Grignon se compose d'un château d'exception datant du XVIIe siècle, inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1941 »

Toujours dans l'écoute, Altarea a pensé l'avenir du Domaine de Grignon et tout particulièrement la préservation et la mise en valeur de ses espaces naturels et de son bâti historique exceptionnels, en concertation avec l'ensemble de ses partenaires, sur la base de diagnostics précis des enjeux écologiques et patrimoniaux du site réalisés par des écologues et des architectes du patrimoine.

« Le Domaine de Grignon se compose d'un château d'exception datant du XVIIe siècle, inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1941 avec ses dépendances et ses pavillons d'une qualité architecturale unique. En l'espèce, nos équipes, spécialistes de la réhabilitation et de la sauvegarde du patrimoine français, apportent leur expertise sur la préservation de l'existant, garantissant ainsi la bonne conduite du projet », précise Rodolphe Albert, président d'Histoire & Patrimoine.

Conscient de ces enjeux, le Groupe, associé à ses partenaires publics et privés, est porteur d'un projet respectueux de l'environnement naturel du site, de son patrimoine bâti, et de sa vocation historique tournée vers l'enseignement et la recherche agricoles.

« Nous sommes animés par un esprit de concertation avec toutes les parties prenantes du territoire, pour préparer la mise en œuvre de ce projet. Plus que jamais et au vu des enjeux associés au Domaine, nous serons à l'écoute de l'ensemble des acteurs du territoire yvelinois et du monde agricole, afin de recréer à Grignon un lieu d'exception aux multiples usages », assure Olivier Bucaille, président d'Altarea Cogedim Développement Urbain.

L'ambition du groupement pour le Domaine s'inscrit dans une volonté de respect de son identité et dans la poursuite de son rayonnement par une réflexion qui se décline en deux points clés :

Un paysage d'espaces naturels à préserver, à cultiver et à partager :

par une action coordonnée avec les collectivités pour protéger ses 275 hectares d'espaces naturels, pour rendre la forêt accessible public et pour créer un sanctuaire écologique propice au développement de la biodiversité ;

par la poursuite de l'exploitation des terres agricoles par la Ferme de Grignon ;

par l'organisation de plusieurs initiatives pédagogiques de découverte du monde naturel et agricole.

Une programmation respectueuse des bâtiments et de leur environnement initiant un avenir ambitieux et pérenne pour :

Se réunir à Grignon, par la réhabilitation du château en un campus de séminaires exploité par un partenaire de renom, qui permettra aussi bien l'accueil de séminaires d'entreprises que l'organisation d'évènements ouverts à tous et l'opportunité de développer, notamment en partenariat avec AgroParisTech, de nouvelles offres de formation pédagogique ;

à Grignon, par la réhabilitation du château en un campus de séminaires exploité par un partenaire de renom, qui permettra aussi bien l'accueil de séminaires d'entreprises que l'organisation d'évènements ouverts à tous et l'opportunité de développer, notamment en partenariat avec AgroParisTech, de nouvelles offres de formation pédagogique ; Innover à Grignon, par la constitution d'un pôle de développement économique tourné vers l'agriculture et l'alimentation durable, qui sera co-construit avec la Communauté de Communes Cœur d'Yvelines et mettra en synergie des acteurs, partenaires du projet, capables de fédérer un nouvel écosystème d'excellence rurale ;

à Grignon, par la constitution d'un pôle de développement économique tourné vers l'agriculture et l'alimentation durable, qui sera co-construit avec la Communauté de Communes Cœur d'Yvelines et mettra en synergie des acteurs, partenaires du projet, capables de fédérer un nouvel écosystème d'excellence rurale ; Habiter à Grignon, par une programmation résidentielle adaptée prônant la mixité générationnelle implantée au sein de bâtiments existants réhabilités et de nouvelles constructions parfaitement intégrées sur des zones déjà urbanisées, et par l'implantation de commerces de proximité en circuits courts portés par des artisans de bouche franciliens ;

à Grignon, par une programmation résidentielle adaptée prônant la mixité générationnelle implantée au sein de bâtiments existants réhabilités et de nouvelles constructions parfaitement intégrées sur des zones déjà urbanisées, et par l'implantation de commerces de proximité en circuits courts portés par des artisans de bouche franciliens ; S'évader à Grignon, par une programmation touristique responsable permettant de découvrir le Domaine le temps d'un repas au sein du pôle gastronomique porté un chef étoilé, d'une visite de la Maison de la Nature et du Vivant (lieu culturel mettant en valeur l'histoire et les espaces naturels du site), d'une balade à cheval organisée par le Centre Équestre ou d'une ou plusieurs nuits sur place au sein d'un hébergement hôtelier.

A l'écoute des acteurs du territoire, Altarea entend bien poursuivre dès la rentrée sa démarche de co-construction, initiée depuis le début de son projet, avec ses partenaires, les collectivités, les occupants historiques de ce site et toutes les parties prenantes souhaitant s'impliquer pour le futur de ce site d'exception.