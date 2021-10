Cession de l'immeuble Le CAP à La Défense

L'ensemble immobilier indépendant, construit en 1990 par Sari, développe une surface utile totale d'environ

10 000 m2 en R+9 et dispose de 193 emplacements de parking répartis sur deux niveaux de sous-sol. Totalement occupées par des entités de la Société Générale jusqu'en décembre 2016, une rénovation complète a été menée au cours des années 2017 et 2018 sur l'ensemble des surfaces de l'immeuble (hall, paliers, bureaux, surfaces de restauration, parkings et espaces extérieurs) qui bénéficient désormais d'une certification environnementale Breeam “Very Good”. Le futur utilisateur y emménagera l'ensemble de sa direction générale d'ici à la mi-2020.

Dans cette transaction, l'acquéreur était conseillé par l'office notarial 1768 (Me Virginie Jacquet), du cabinet Ashurst (Me Philippe None) ainsi que par la société de conseil LMV Le Majordome (Pascal Loudet) et Bureau Veritas pour la due diligence technique.

LBO France (Stéphanie Casciola, Julien Rouillon) a été conseillé par l'office notarial Monassier & Associés (Me Guillaume Palais) et par la société Roux Œuvre Maitrise (Hervé Roux), son conseil technique.

Cette opération a été réalisée par Savills dans le cadre d'un mandat tri-exclusif avec BNP Paribas RE et Jones Lang LaSalle.