CES : les start-up françaises soutenues par les CCI à Vegas

La French Tech s'est envolée pour Las Vegas afin d'assurer sa promotion au fameux CES, la grand-messe de l'innovation technologique qui fête déjà ses 51 ans, et se tenait cette année du 9 au 12 janvier.

À l'instar des années précédentes, l'écosystème innovant hexagonal a décollé pour Vegas accompagné de nombreux soutiens, les membres de leurs CCI aux premières loges.

L'État était aussi à leurs côtés, avec la présence de Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du Numérique, sans compter celle de la BpiFrance et de la Caisse des dépôts.

Tous ces partenaires sont fortement mobilisés aux côtés de la French Tech, arborant le célèbre coq rouge au revers de leur costume, parce que le networking international est indispensable pour booster le business.

En 2016, le CES avait réuni 3 600 exposants, dont 250 sociétés françaises, et accueilli 170 000 professionnels. Cette année, plus de 184 000 visiteurs étaient attendus et 260 fleurons français ont fait le déplacement pour participer à la plus grande vitrine internationale de start-up innovantes.