CES 2023 : 16 startups franciliennes à Las Vegas

Salon consacré à l’innovation technologique en électronique grand public, le Consumer Electronics Show CES) se tiendra à Las Vegas, du 5 au 8 janvier 2023. Cette année encore, la région Île-de-France se rendra sur place et emmènera avec elle 16 startups franciliennes qui présenteront leurs dernières innovations pour faire rayonner l’entrepreneuriat français à l’international.

Une délégation francilienne et 16 startups

Cette nouvelle édition est placée sous le thème « tech for a better tomorrow » ou « comment l’innovation technologique peut se mettre au service d’un futur meilleur et notamment adresser des solutions concrètes contre le changement climatique ». Les startups sélectionnées pour leurs innovations dans les secteurs de la mobilité, de l’environnement, de la santé, de la sécurité, de l’urbanisme et du divertissement ont été récemment réunies par la région Île-de-France pour préparer le voyage. La délégation francilienne sera ainsi composée de Buffet Crampon, Alyce, Ohm’s Quest, Diampark, Emobot, E-Xteq, Gamma Pulse, Moovance, Neoplants, OneFlash, Ovaom, Presage, RunBlind et Jooks, ShareID, Up&Charge, Vidmizer et de la région Île-de-France.