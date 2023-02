Cérémonie d'ouverture des JOP : Valérie Pécresse veut une jauge « inférieure à 500 000 spectateurs »

Elle a donné cette position lors d'un comité mobilité qui rassemblait tous les acteurs des transports des JOP, alors que la question des transports devient cruciale.

Faisant état de la jauge de 600 000 spectateurs prévus le 26 juillet, « un vendredi soir de chassé-croisé » de vacances et compte tenu de « la fermeture de quasiment tous les ponts » et du fait que le métro sera « la seule solution pour traverser la Seine, il faut impérativement une jauge inférieure à 500 000 ». Cette cérémonie d'ouverture sur le fleuve en plein centre de Paris donne des sueurs froides aux policiers… « Si j'avais été en poste, je me serais roulé par terre pour que cela ne se fasse pas », a récemment confié un ancien responsable policier à l'AFP.