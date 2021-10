Cercle d'intelligence économique : le RGPD

Un patron d'entreprise ne croit pas être concerné par le Règlement général pour la protection des données à caractère personnel (RGPD). Mais, accompagné de sa directrice marketing, il se rend chez son avocate pour s'en assurer. De gros nuages se sont accumulés sur son entreprise, l'orage gronde, car l'avocate démontre à ce patron buté qu'il est plus que concerné, vu ce qu'il commercialise !

Arrive son concurrent, devenu ami, expert sécurité, qui lui indique ce que lui a fait pour être en conformité avec le RGPD. Entre éclaircissements juridiques de l'avocate, mises en garde de la responsable marketing et recommandations techniques de l'expert, où la comédie côtoie le sérieux, où le juridique et la technique côtoient la pédagogie, venez retrouver les truculents personnages que vous avez peut-être déjà écoutés dans la pièce

“Affaire Jattaque contre JeRiposte ”.

Un grand moment où le rire et le sérieux seront de mise, pour votre divertissement mais aussi et surtout, pour souligner beaucoup de points sensibles autour du RGPD, du métier de DPO et de la nécessité de mener des PIA.

Avec, par ordre d'entrée en scène : Maître Céline Barbosa, Pierre-François Laget, Béatrice Laurent et Gérard Peliks.

Une partie du temps sera consacrée à approfondir certains points abordés durant la pièce, et aux questions / réponses.