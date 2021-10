Centre juridique de la « jungle de Calais » : soutien du CNB

« Le centre juridique de Calais, créé en janvier dernier pour recevoir les migrants afin de les informer sur leurs droits, a été détruit dernièrement dans un incendie.



Avec la destruction de ce bâtiment, c’est aussi l’accès au droit de personnes vulnérables, d’hommes, de femmes et d’enfants déracinés qui est parti en fumée. Face à cette situation inquiétante pour l’avenir des droits de l’Homme et des libertés, le Conseil national des barreaux tient à exprimer toute sa solidarité aux intervenants du centre, juristes et avocats bénévoles, et exige que toute la lumière soit faite sur l’origine de cet incendie. »