Centre de l'entrepreneuriat à Choisy-le-Roi

Situé 137 avenue Anatole France à Choisy-le‐Roi et doté d’une superficie 2 000 m2, le bâtiment regroupe un hôtel d’entreprises et un centre de ressources à l’entrepreneuriat piloté conjointement par la Communauté d’agglomération Seine‐Amont et la ville d’Orly. Ce centre de ressources va devenir le lieu privilégié de l’entrepreneuriat pour la Seine Amont et Sud du Val-de‐Marne. Cet espace hébergera en effet des acteurs de l’aide à la création d’entreprises ayant vocation à accueillir les porteurs de projets dans un même lieu géographique et à leur proposer une offre de services la plus complète possible, ainsi que la mise en place d’actions partenariales. Il regroupe ainsi Espace pour Entreprendre (partenaire des villes de Valenton, Bonneuil-sur-Marne, Villeneuve-Saint‐Georges et Villeneuve‐le-Roi), l’ADIE, la Yump Académie, VMAPI, URSCOP mais aussi les permanences d’associations œuvrant dans les champs de l’entrepreneuriat au féminin, l’économie sociale et solidaire, la formation...

A ce jour, 30 entreprises ont d’ores et déjà pris possession du Centre de l’entrepreneuriat, occupant ainsi l’intégralité du site. Certifié HQE, le bâtiment est à la pointe des plus hauts standards environnementaux : son système d’économie d’énergie, permet en effet de ne pas avoir recours au chauffage l’hiver et de rafraîchir l’espace en cas de température trop élevé.

Ce centre est le fruit d’un partenariat entre le public et le privé : 51 % de la propriété est détenue par la SAS le Lys Rouge (société Profimob) et 49 % par la Caisse des dépôts et consignations. Il a bénéficié de subventions publiques de la part du Feder (1 250 000 €), du Conseil général du Val-de-Marne (500 000 €) et Conseil régional d’Ile‐de-France (300 000 €). L’ensemble des financeurs ont salué l’exemplarité cette opération qui, regroupant le centre de l’entrepreneuriat et le centre de ressources, favorise la création d’entreprise au sein d’un quartier en difficulté et répond à de nombreux enjeux de développement du territoire Seine Amont.