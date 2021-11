Centre aquatique “NF HQE équipements sportifs”

Cette certification, attribuée par Certivéa et pilotée au sein du groupement Simbala par le Bureau d’Etudes Inddigo, vient conforter l’excellence architecturale, technique et environnementale déjà reconnue par le comité d’innovation de la Solideo en mai 2020 et les différents partenaires du projet dont le comité d’organisation de Paris 2024.

Comme le souligne Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris, « la Métropole du Grand Paris se félicite de cette nouvelle étape franchie vers la reconnaissance de tous les moyens mis en œuvre, dès la phase de conception, afin de maîtriser l’impact environnemental du Centre Aquatique, tout au long de sa durée de vie ».

La qualité du projet est le fruit d’une collaboration étroite entre le concédant, la Métropole du Grand Paris, et le concessionnaire, le groupement Simbala. Ainsi, de nombreux points forts en matière sociale et environnementale ont été mis en exergue, comme la concertation avec les habitants du territoire métropolitain, l’objectif ambitieux du zéro déchet ultime de chantier, le système de récupération des eaux usées, l’utilisation de la chaleur générée par un datacenter pour chauffer l’eau des bassins, le confort pour les usagers grâce aux ambiances intérieures, l’utilisation massive du bois comme matériau de construction, ou encore l’anticipation, dès la phase de conception, de la maintenance future de l’ouvrage. La prochaine étape de certification sera l’audit de réalisation à l’achèvement des travaux début 2024.