Cent quinze projets labélisés ESS en Seine-Saint-Denis

Une entreprise « humaine et équitable » constitue en quelque sorte le pari des trois créateurs et co-gérants de la coopérative Pointcarré qui a ouvert ses portes en septembre dernier dans la cité royale. C'est l'un des 115 projets soutenus, depuis 2012, par le Département, qui a investi plus d'un million d'euros dans un secteur de plus en plus porteur, avec ses 31 900 salariés et ses 2 800 entreprises.

La coopérative Pointcarré travaille pour le moment avec six salariés dont les trois créateurs. À chacun son étage et sa spécialité, sur 400 m2 répartis en trois niveaux entièrement rénovés.

Un grand magasin « généreux »

Au premier étage, Carine Tontini a jeté les bases « d'un grand magasin généreux », approvisionné avec des produits d'origine locale ou en lien avec le territoire. En prime, un zinc pour se retrouver autour du café Esperanza, issu du commerce équitable et torréfié à Saint-Denis.

Au deuxième, Élie Prévéral anime un espace de coworking avec des bureaux partagés, issus du recyclage. « Un lieu pour rompre l'isolement professionnel des entrepreneurs individuels, les aider aussi à réfléchir et créer des projets en commun », précise-t-il.

Du coworking au fab lab

Le troisième niveau est réservé à un fab lab, peuplé d'imprimantes 3D, de fraiseuses numériques ou d'outils de découpe au laser. Pierre-Alexandre Savignac y propose formations et locations de matériels. Pour le fondateur, « L'objectif est d'accompagner l'usage de ces outils, que la machine ne vole pas le travail de l'artisan mais l'accompagne dans les tâches les plus pénibles pour qu'il puisse se concentrer sur les aspects les plus créatifs. »

Les trois créateurs ont une même philosophie : « Nous voulons démontrer que l'économie peut également s'appuyer sur des projets humains, écologiques et avec de l'équité. »

Pour le moment, 25 coopérateurs sont déclarés. Mais il est toujours temps de devenir sociétaire – la valeur de la part sociale est de 50 euros.

Comme le souligne Élie Prévéral, « le développement économique ne passe pas que par des grands groupes. À côté de la croissance économique de ce lieu, le développement de la vie coopérative est aussi un enjeu pour nous. Le Pointcarré sera aussi ce qu'en feront les habitants du territoire ».